В Венгрии умер продюсер "Рэмбо" и "Терминатора" Энди Вайна
В Будапеште в воскресенье, 20 января, продолжительная болезнь унесла жизнь известного продюссера Эндрю Дж. Вайна, которому было 74 года. Об этом сообщает Hungary Today.
Эндрю Вайна спродюссировал более 50 кинопроектов. Самые известные из них - три части "Рэмбо", "Красная жара", "Вспомнить все", "Крепкий орешек 3: Возмездие", "Судья Дредд", "Эвита", а также несколько частей "Терминатора".
Эндрю Вайна родился 1 августа 1944 года в Будапеште. В 1956 году после подавления коммунистическим режимом Венгерского восстания его семья бежала из Венгрии в США. В 1975 году Вайна вместе с Марио Кассаром основал компанию Carolco Pictures, специализировавшуюся на производстве блокбастеров.
Когда его американская компания обанкротилась, Вайна переехал обратно в Венгрию, хотя продолжал продюсировать голливудские фильмы.
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