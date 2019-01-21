Участковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержании

Вооруженный злоумышленник пытался проникнуть в частный дом.

Участковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержании
Фото: Макс Левин

Участковый полицейский в Жашковском районе со стрельбой задержал грабителя. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

Инцидент произошел сегодня ночью. Жительница Черкасской области позвонила в полицию и сообщила, что в ее дом пытаються проникнуть неизвестные. Участковый старший лейтенант полиции со своим гражданским помощником, местным жителем, выехал по указанному адресу.

После осмотра места происшествия по оставленным следам полицейский начал преследовать преступников, погоня длилась около 7 км. Один из преступников выстрелил из оружия в участкового, в ответ участковый применил спецсредство травматического действия и ранил подозреваемого, после чего вместе с помощником задержал его и доставил в местную больницу.

У задержанного злоумышленника изъяли пистолет, патроны к нему, маску, перчатки и пластиковые хомуты. Как отметил Аброськин, впоследствии выяснилось, что это дом фермера и преступники целенаправленно шли его грабить, а возможно, и пытать хозяев ради наживы.

Напомним, в субботу в Кривом Роге четверо вооруженных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
В Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчинаВ Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчина
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчинаВ Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчина
В Черновицкой области арестовали иностранца, который скрывался 20 летВ Черновицкой области арестовали иностранца, который скрывался 20 лет
Мужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской областиМужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской области
В Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человекаВ Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человека
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Пенсионерка получила условный срок за убийство бездомных собак в Днепропетровской областиПенсионерка получила условный срок за убийство бездомных собак в Днепропетровской области
В Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружиеВ Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружие
В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушкаВ Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка
В Пекине мужчина ранил ножом 20 школьниковВ Пекине мужчина ранил ножом 20 школьников
В Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культурыВ Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культуры
Последние новости
Подгружаем последние новости