Участковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержании

Вооруженный злоумышленник пытался проникнуть в частный дом.

Участковый полицейский в Жашковском районе со стрельбой задержал грабителя. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

Инцидент произошел сегодня ночью. Жительница Черкасской области позвонила в полицию и сообщила, что в ее дом пытаються проникнуть неизвестные. Участковый старший лейтенант полиции со своим гражданским помощником, местным жителем, выехал по указанному адресу.

После осмотра места происшествия по оставленным следам полицейский начал преследовать преступников, погоня длилась около 7 км. Один из преступников выстрелил из оружия в участкового, в ответ участковый применил спецсредство травматического действия и ранил подозреваемого, после чего вместе с помощником задержал его и доставил в местную больницу.

У задержанного злоумышленника изъяли пистолет, патроны к нему, маску, перчатки и пластиковые хомуты. Как отметил Аброськин, впоследствии выяснилось, что это дом фермера и преступники целенаправленно шли его грабить, а возможно, и пытать хозяев ради наживы.

Напомним, в субботу в Кривом Роге четверо вооруженных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин.