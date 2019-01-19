В Киеве празднуют Крещение
В столице обустроили 12 мест для купания.
В субботу, 19 января, христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне или Богоявление - один из крупнейших праздников в церковном календаре.
В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан пророком Иоанном Предтечей.
Киевляне традиционно пришли к водоемам, чтобы посвятить и набрать воду. Многие люди искупались в проруби.
Напомним, в этом году в Киеве обустроили 12 мест для купания. Также сообщалось, что около водоемов Украины на Крещение буду дежурить почти 3 тысячи сотрудников ГосЧС.
Ранее спасатели посоветовали, как безопасно купаться в проруби.
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