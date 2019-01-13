Пожар на химзаводе в Калуше потушили

С огнем боролись более 13 часов.

Пожар на химзаводе в Калуше потушили
Пожар начался около 21:00 12 января
Фото: Володимир МикитинFacebook

К тушению пожара на предприятии "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области привлекли 110 спасателей и 20 единиц техники. Об этом сообщили в ГосЧС.

"Продолжается ликвидация пожара в Калуше. К тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГосЧС в области", - говорится в сообщении.

Полицейские не подпускают людей к территории завода. На месте происшествия работают 50 сотрудников полиции, сообщили в Нацполиции. Пострадавших нет.

По данным ГосЧС, размер площадки, на которой размещена открытая производственная установка, составляет ориентировочно 15 на 50 метров.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они установили, что происходит факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 м.кв. и высотой 15 метров. Инженерно-технический персонал в 21:15 совершил перекрытие задвижек подачи сырья на вводе в установку, рассказали спасатели.

"На охлаждения производственной установки и соседних сооружений осуществляется подача водяных стволов", - сообщили в ведомстве.

Обновление 12:20. Пожар на химхзаводе в Калуше ликвидировали. Об этом сообщили в ГосЧС.

"13 января в 10:44 пожар в г. Калуш на территории ООО "Карпатнефтехим" ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, около 21:00 12 января в Калуше возник пожар на полиолефиновом производстве завода "Карпатнефтехим". Пожар был локализован в 23:48.

В 2017 году калушский "Карпатнефтехим" возобновил работупосле пятилетнего простоя. Это единственный в Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.


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