Полиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электрички
Ранее были вручены подозрения еще троим участникам погрома.
Киевская полиция установила и задержала двух подозреваемых в летнем погроме городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сегодня, 10 января, правоохранители провели обыски по месту жительства еще двух участников погрома. Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов баллоны с краской, маски, перчатки и другие вещественные доказательства.
Подозреваемые доставлены в управление полиции, им вручены подозрения в хулиганстве.
В ноябре 2018 по результатам следственных действий 3 лицам, которые совершали хулиганские действия, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины.
Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.
Напомним, 31 июля неизвестные остановили городскую электричку между станциями "Сырец" и "Вышгородская", разрисовали вагоны и забросали окна камнями. Вандалы продержали электричку между станциями около получаса, а когда пассажиры начали делать хулиганам замечания, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ.
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