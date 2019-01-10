Полиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электрички

Киевская полиция установила и задержала двух подозреваемых в летнем погроме городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сегодня, 10 января, правоохранители провели обыски по месту жительства еще двух участников погрома. Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов баллоны с краской, маски, перчатки и другие вещественные доказательства.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подозреваемые доставлены в управление полиции, им вручены подозрения в хулиганстве.

В ноябре 2018 по результатам следственных действий 3 лицам, которые совершали хулиганские действия, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, 31 июля неизвестные остановили городскую электричку между станциями "Сырец" и "Вышгородская", разрисовали вагоны и забросали окна камнями. Вандалы продержали электричку между станциями около получаса, а когда пассажиры начали делать хулиганам замечания, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ.