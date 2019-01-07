Посол в Турции опубликовал список пострадавших украинцев с затонувшего корабля "Волго-Балт-214"

В больницах турецкого Самсуна до сих пор находятся семеро украинцев, пострадавших при крушении грузового корабля Volgo-Balt 214 в Черном море.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем микроблоге Twitter .

Сообщается, что в результате крушения корабля пострадали моряки: Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Герщенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко.

Все они госпитализированы.

Напомним, в Черном море затонул сухогруз "Волго-Балт-214", на борту которого было 13 человек, 11 из которых - украинцы. Сообщалось, что четверо граждан Украины погибли.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц позже сообщили, что затонувшее судно могло перевозить уголь, который добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что до лета 2017 года судно ходило под роSSийским флагом, изменив его на два месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем, с августа 2017, - на флаг Панамы.