Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве двух харьковских студенток (обновлено)

Подозреваемый в убийстве двух иностранных студенток в Харькове

Полиция Харькова сообщила о подозрении в совершении двойного убийства иностранных студенток 20 летнему гражданину Турции. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Полицейские установили, что 31 декабря 2018 в арендованную погибшими девушками квартиру приходил 20-летний парень, с которым одна из них ранее поддерживала близкие отношения. Впоследствии их отношения перешли в неприязнь. Предварительно полицейские выяснили, что в новогоднюю ночь между парнем и девушкой произошел конфликт на личной почве", - говорится в сообщении.

Гражданину Турции сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас его местонахождение неизвестно. Он объявлен в международный розыск.

"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается гражданин Турции Цокмез Гусну Цан (COKMEZ HUSNU CAN), 1998 года рождения. Приметы: на вид 20-25 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы черные, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные следам от пальцев рук ", - отметили в полиции.

Был одет в черную куртку с меховым капюшоном, серые спортивные штаны, белую футболку, черную обувь. При себе имел черный рюкзак, гитару в черном чехле и фиолетовую дорожную сумку.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Также работники полиции устанавливают свидетелей преступления, которые 31 декабря в период с 16:00 до 19:00 в районе улицы Валентиновской и станции метро «Студенческая» видели указанное лицо и водителя автомобиля, к которому обращался разыскиваемый с просьбой отвезти в Международный аэропорт «Харьков» .

Обновление. В Турции правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове. Об этом сообщает агентство DHA.

Как сообщили в Интерполе, мужчина прибыл в Турцию в среду, 2 января. Цокмез Гусну Цан, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток, был задержан на кладбище возле могилы отца и доставлен в турецкое Бюро общественной безопасности.

Напомним, 3 января в харьковскую полицию обратился 19-летний парень и сообщил, что его подруги с 31 декабря не отвечают на телефонные звонки. В съемной квартире полицейские обнаружили тела двух 20-летних гражданок Турции с признаками насильственной смерти в виде резаных ран шеи.

По данному факту следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские установили, что из квартиры пропали ноутбук, принтер и мобильные телефоны погибших. Поэтому следователи квалифицировали действия злоумышленника также по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующему законодательству Украины злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.