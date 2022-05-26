Зарезал детей и хотел покончить собой: подробности страшной трагедии с украинским экс-депутатом в Турции

Экс-помощник депутата Верховной Рады Алексей Навроцкий, который в Турции зарезал двух собственных малолетних детей, пытался убить жену и кидался с ножом на соседку, также написал предсмертную записку, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Обозреватель.

Трагедия произошла в курортной Алании утром 21 мая. По предварительным данным, примерно в 8:30 между супругами произошел конфликт, во время которого муж бросился с ножом 4-летнего Кирилла и его 6-летнюю сестру Таню, и убил их. Также он пытался убить и жену, но той удалось защитится, при этом получив порезы рук, вырваться из квартиры и позвать на помощь. Соседи вызвали полицию.

По словам местных правоохранителей, они застали мужчину в комнате с уже мертвыми детьми. В помещении также была обнаружена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. Известно, что после ареста Алексея поместили в камеру, где были предприняты антисуицидальные меры безопасности.

На суде Навроцкий заявил, что с началом войны в Украине он находился в депрессии и принимал транквилизаторы.

Напомним, в Турцию семья Навроцких из Харькова прилетела 25 марта. Вместе с Алексеем и Юлией, а также их детьми была также мать проректора Марина.

Семью считали благополучной, никаких конфликтов ранее знакомые не замечали, как и не были уведомлены о психологических проблема со здоровьем Навроцкого.


Мария Швец, Апостроф

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