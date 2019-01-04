Новостей.COM ⇒ Общество

Боксера, убившего сотрудника Госохраны в Киеве, арестовали с залогом 600 тыс. гривен Петр Очеретяный Фото: УНН Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога подозреваемому в убийстве сотрудника Службы государственной охраны в центре Киева . Об этом сообщает УНН. "Суд постановил применить... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - заявила судья. Также был определен размер залога - 600 тыс. гривен. Прокуратура просила для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Напомним, вечером 2 января на ул. Саперное поле в центре Киева в результате драки погиб мужчина. "Скорая", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины, вероятно, от удара в голову. Погибшим оказался сотрудник госохраны Василий Хмелюк. 3 января подозреваемый в убийстве - 36-летний боксер Петр Очеретяный - сам сдался полиции.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.