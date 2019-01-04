Боксера, убившего сотрудника Госохраны в Киеве, арестовали с залогом 600 тыс. гривен
Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога подозреваемому в убийстве сотрудника Службы государственной охраны в центре Киева.
Об этом сообщает УНН.
"Суд постановил применить... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - заявила судья.
Также был определен размер залога - 600 тыс. гривен.
Прокуратура просила для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, вечером 2 января на ул. Саперное поле в центре Киева в результате драки погиб мужчина. "Скорая", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины, вероятно, от удара в голову. Погибшим оказался сотрудник госохраны Василий Хмелюк.
3 января подозреваемый в убийстве - 36-летний боксер Петр Очеретяный - сам сдался полиции.
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