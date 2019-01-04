В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с телом девушки

В Днепре в пятницу, 4 января, в мусорном баке возле жилого дома обнаружили чемодан с телом мертвой девушки.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Полиция открыла уголовное производство. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

По предварительному осмотру, женщине было от 20 до 30 лет, сейчас ее личность устанавливается. Также на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

"В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 уголовного производства, полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, ранее в харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из Турции.