В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с телом девушки

Полиция устанавливает личность погибшей.

В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с телом девушки
Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре в пятницу, 4 января, в мусорном баке возле жилого дома обнаружили чемодан с телом мертвой девушки.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Полиция открыла уголовное производство. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

По предварительному осмотру, женщине было от 20 до 30 лет, сейчас ее личность устанавливается. Также на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

"В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 уголовного производства, полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, ранее в харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из Турции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочкуВ Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
В элитном квартале Киева "собачник" убил мужчину ударом в головуВ элитном квартале Киева "собачник" убил мужчину ударом в голову
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
Блок рекламы


Похожие новости
В харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из ТурцииВ харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из Турции
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
На Драгобрате нашли заблудившуюся туристку из КиеваНа Драгобрате нашли заблудившуюся туристку из Киева
В Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля КиеваВ Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля Киева
В Днепре учительница умерла прямо на урокеВ Днепре учительница умерла прямо на уроке
В Днепре из-за взрыва газа в летней кухне пострадала пенсионеркаВ Днепре из-за взрыва газа в летней кухне пострадала пенсионерка
В Днепре неизвестные взорвали банкомат и забрали деньгиВ Днепре неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги
В США супруги нашли лотерейный билет на $1,8 млн во время уборкиВ США супруги нашли лотерейный билет на $1,8 млн во время уборки
В Днепре полицейские с погоней и стрельбой задержали граждан ГрузииВ Днепре полицейские с погоней и стрельбой задержали граждан Грузии
В лесополосе в Харьковской области нашли тело 15-летней девочкиВ лесополосе в Харьковской области нашли тело 15-летней девочки
Последние новости
Подгружаем последние новости