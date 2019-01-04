Полиция установила обстоятельства гибели ребенка в лифте в Сумах
Лифт часто ломался после капитального ремонта год назад.
Полиция сообщила подробности расследования гибели ребенка в многоэтажке в Сумах. По данным правоохранителей, электромонтер самовольно перенастроил схему движения лифта, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
По факту гибели ребенка задержаны двое чиновников - директор и электромонтер предприятия "Сумылифт". Им инкриминируют нарушение правил безопасности, злоупотребление служебным положением и убийство по неосторожности. Задержанным грозит восемь лет тюремного заключения", - сказано в сообщении.
Полиция установила, что лифт капитально ремонтировали в 2017 году, но уже спустя полгода в его работе опять начались сбои, два раза он останавливался, жители сообщали о множестве поломок.
"Электромонтер неустановленным способом путем присоединения провода к двум клеммам, что позволило лифтовой кабине двигаться при открытых дверцах. Поэтому мы считаем, что когда дедушка с коляской выезжал из кабины кто-то внизу нажал кнопку вызова, и лифт самовольно двинулся вниз", - говорится в сообщении.
Ребенок погиб в Сумах 1 января в многоэтажке. Изначально сообщалось об обрыве лифта, однако эта версия не подтвердилась.
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