Полиция установила обстоятельства гибели ребенка в лифте в Сумах

Лифт часто ломался после капитального ремонта год назад.

Полиция сообщила подробности расследования гибели ребенка в многоэтажке в Сумах. По данным правоохранителей, электромонтер самовольно перенастроил схему движения лифта, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

По факту гибели ребенка задержаны двое чиновников - директор и электромонтер предприятия "Сумылифт". Им инкриминируют нарушение правил безопасности, злоупотребление служебным положением и убийство по неосторожности. Задержанным грозит восемь лет тюремного заключения", - сказано в сообщении.

Полиция установила, что лифт капитально ремонтировали в 2017 году, но уже спустя полгода в его работе опять начались сбои, два раза он останавливался, жители сообщали о множестве поломок.

"Электромонтер неустановленным способом путем присоединения провода к двум клеммам, что позволило лифтовой кабине двигаться при открытых дверцах. Поэтому мы считаем, что когда дедушка с коляской выезжал из кабины кто-то внизу нажал кнопку вызова, и лифт самовольно двинулся вниз", - говорится в сообщении.

Ребенок погиб в Сумах 1 января в многоэтажке. Изначально сообщалось об обрыве лифта, однако эта версия не подтвердилась.