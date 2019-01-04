В Сумах подозреваемых в аварии лифта, из-за которой погиб младенец, отпустили под домашний арест
В прокуратуре намерены обжаловать решение суда.
Суд избрал меру пресечения директору и электромонтеру предприятия "Сумылифт", подозреваемых из-за смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке.
Об этом информирует UA:Суми.
Директора "Сумылифт" отправили под домашний арест до 26 февраля. Его адвокат просил отпустить подозреваемого под личное обязательство, а прокуроры ходатайствовали о взятии его под стражу.
Электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта. Его адвокат не видел причин для меры пресечения, при том, что прокуроры просили взять подозреваемого под стражу.
Обоим арестованным инкриминируют инкриминируют нарушение правил безопасности, злоупотребление служебным положением и убийство по неосторожности.
В областной прокуратуре сообщили, что будут обжаловать это решение суда.
Ребенок погиб в Сумах 2 января в многоэтажке. Изначально сообщалось об обрыве лифта, однако эта версия не подтвердилась.
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