В Сумах подозреваемых в аварии лифта, из-за которой погиб младенец, отпустили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения директору и электромонтеру предприятия "Сумылифт", подозреваемых из-за смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке.

Об этом информирует UA:Суми.

Директора "Сумылифт" отправили под домашний арест до 26 февраля. Его адвокат просил отпустить подозреваемого под личное обязательство, а прокуроры ходатайствовали о взятии его под стражу.

Электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта. Его адвокат не видел причин для меры пресечения, при том, что прокуроры просили взять подозреваемого под стражу.

Обоим арестованным инкриминируют инкриминируют нарушение правил безопасности, злоупотребление служебным положением и убийство по неосторожности.

В областной прокуратуре сообщили, что будут обжаловать это решение суда.

Ребенок погиб в Сумах 2 января в многоэтажке. Изначально сообщалось об обрыве лифта, однако эта версия не подтвердилась.