В Киеве избили 81-летнего авиаконструктора ГП "Антонов", приняв его за мошенника

В Киеве неизвестные избили авиаконструктора госпредприятия "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского, который более 40 лет работает на предприятии и участвовал в разработке и создании легендарного самолета Ан-225 "Мрия".

Эту информацию подтвердили в пресс-службе предприятия и в столичной полиции, пишет "Сегодня".

По информации издания, неизвестные заподозрили Ковальского в том, что он мошенник, и набросились на него. Сообщается также, что прибывшие на вызов полицейские также применили против Ковальского силу.

"Его, действительно, побили. Он рассказал о побоях журналистам", - рассказали в пресс-службе ГП "Антонов".

В полиции же говорят, что по данному факту открыли уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к драке.

В то же время в прокуратуре Киева заявили, что открыли еще одно производство - в отношении полицейских, сообщается на сайте столичной прокуратуры.