В роSSийском Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажного дома

Под завалами могли оказаться десятки человек.

В роSSийском городе Магнитогорске (Челябинская область) из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РоSSии по Челябинской области.

"В 08:10 по местному времени из-за вспышки бытового газа в квартире многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, дом 164/2 произошло обрушение подъезда. Извлечено [живыми] 3 человека в том числе 1 ребенок", - сообщили спасатели.

В результате взрыва разрушены почти 50 квартир. Местные власти пообещали купить новое жилье тем, кто потерял его сегодня.

На разбор завалов брошены почти двести человек.

По предварительным данным, погибли три человека, судьба еще 68 человек остается неизвестной.

Напомним, что 14 декабря в Фастове из-за взрыва обрушился угол пятиэтажки. Погибли два человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в судДело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"
Житель Одесской области "заминировал" вокзал, не устроившись на работу в облцентреЖитель Одесской области "заминировал" вокзал, не устроившись на работу в облцентре
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове от взрыва гранаты погиб мужчинаВ Харькове от взрыва гранаты погиб мужчина
На Оболони в Киеве ввели карантин из-за котенка, погибшего от бешенстваНа Оболони в Киеве ввели карантин из-за котенка, погибшего от бешенства
В Украине за неделю 4 человека умерли из-за ОРВИ и гриппаВ Украине за неделю 4 человека умерли из-за ОРВИ и гриппа
Из-за взрыва на электростанции в Нью-Йорке небо окрасилось в необычный цветИз-за взрыва на электростанции в Нью-Йорке небо окрасилось в необычный цвет
20-летний срочник госпитализирован в результате взрыва котла в военной части20-летний срочник госпитализирован в результате взрыва котла в военной части
В Центре Вены из-за сообщения о минировании эвакуировали собор Святого СтефанаВ Центре Вены из-за сообщения о минировании эвакуировали собор Святого Стефана
Шесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогодыШесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогоды
Во Львове женщину госпитализировали из-за падения снежной глыбыВо Львове женщину госпитализировали из-за падения снежной глыбы
На шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеровНа шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеров
В Виннице эвакуировали школу из-за распыленного перцового баллончика
Последние новости
Подгружаем последние новости