В Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла шестиклассница

В одной из школ Бучацкого района Тернопольской области во время новогоднего праздника внезапно умерла 11-летняя школьница.

Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Сообщается, что 28 декабря на празднике девочка потеряла сознание. До приезда "скорой" ее пытались привести в чувство, но тщетно. Медики констатировали смерть ребенка.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, стеноз митрального клапана.

Информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

По информации депутата горсовета Анатолия Дубины, трагедия произошла в селе Барыш.

"Когда пригласили желающих на сцену, Даша изъявила желание и, выйдя на сцену, сразу потеряла сознание. Учитель и один из родителей вынесли Дашу из помещения на свежий воздух. Оказывали помощь школьная медсестра и медсестра из педиатрического центра, делали все возможное. Не теряя времени сельская скорая помощь в сопровождении школьной медсестры и заместителя директора по воспитательной работе увезли Дашу на районной скорой, с которой встретились в начале села", - говорится в сообщении.

По данным депутата, на следующий день после смерти девочки на работу срочно вызвали ее педиатра и семейного врача. По результатам проверки амбулаторной карты ребенка выяснилось, что школьница не страдала хроническими заболеваниями и не имела противопоказаний для занятий по физкультуре.