Главный хирург военного госпиталя во Львове пришел на операцию пьяным
Сдать анализ крови на содержание алкоголя Иван Богдан отказался.
Главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона во Львове Иван Богдан пришел на операцию к военному, находясь в нетрезвом состоянии. Трое работников медучреждения составили акт о том, что Богдан находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в госпитале.
По информации свидетелей инцидента, в пятницу, 28 декабря, Иван Богдан пришел на операцию к бойцу в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние врача заметил анестезиолог, который сделал ему замечание. После этого Иван Богдан попросил анестезиолога и медсестру покинуть палату.
Работники госпиталя сразу обратились к и.о. начальника госпиталя Василию Зайцеву. Когда Зайцев вместе с анестезиологом и медсестрой зашли в палату, Иван Богдан уже сделал надрез на теле бойца, однако операцию начать не успел. Богдана срочно отстранили от пациента, а операцию отложили на 29 декабря.
Ивану Богдану предложили сдать анализ крови на содержание алкоголя, однако он отказался. Поэтому трое присутствующих медиков составили на месте акт, в котором показали состояние алкогольного опьянения у врача.
И.о. начальника госпиталя Василий Зайцев сначала назвал информацию о ситуации с врачом Иваном Богданом провокацией, а потом заявил, что будет комментировать его в субботу, 29 декабря.
Добавим, что главный хирург военного госпиталя Иван Богдан является заслуженным врачом Украины и председателем Ассоциации нейрохирургов Львовской области.
Ранее главврача львовской поликлиники Юрия Токарева во второй раз поймали пьяным за рулем.
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Общество
29.12.2018 04:01