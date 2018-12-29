Главный хирург военного госпиталя во Львове пришел на операцию пьяным

Сдать анализ крови на содержание алкоголя Иван Богдан отказался.

Главный хирург военного госпиталя во Львове пришел на операцию пьяным
Главный хирург военного госпиталя во Львове Иван Богдан
Фото: YouTube

Главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона во Львове Иван Богдан пришел на операцию к военному, находясь в нетрезвом состоянии. Трое работников медучреждения составили акт о том, что Богдан находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в госпитале.

По информации свидетелей инцидента, в пятницу, 28 декабря, Иван Богдан пришел на операцию к бойцу в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние врача заметил анестезиолог, который сделал ему замечание. После этого Иван Богдан попросил анестезиолога и медсестру покинуть палату.

Работники госпиталя сразу обратились к и.о. начальника госпиталя Василию Зайцеву. Когда Зайцев вместе с анестезиологом и медсестрой зашли в палату, Иван Богдан уже сделал надрез на теле бойца, однако операцию начать не успел. Богдана срочно отстранили от пациента, а операцию отложили на 29 декабря.

Ивану Богдану предложили сдать анализ крови на содержание алкоголя, однако он отказался. Поэтому трое присутствующих медиков составили на месте акт, в котором показали состояние алкогольного опьянения у врача.

И.о. начальника госпиталя Василий Зайцев сначала назвал информацию о ситуации с врачом Иваном Богданом провокацией, а потом заявил, что будет комментировать его в субботу, 29 декабря.

Добавим, что главный хирург военного госпиталя Иван Богдан является заслуженным врачом Украины и председателем Ассоциации нейрохирургов Львовской области.

Ранее главврача львовской поликлиники Юрия Токарева во второй раз поймали пьяным за рулем.


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