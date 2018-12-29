Главный хирург военного госпиталя во Львове пришел на операцию пьяным

Главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона во Львове Иван Богдан пришел на операцию к военному, находясь в нетрезвом состоянии. Трое работников медучреждения составили акт о том, что Богдан находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в госпитале.

По информации свидетелей инцидента, в пятницу, 28 декабря, Иван Богдан пришел на операцию к бойцу в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние врача заметил анестезиолог, который сделал ему замечание. После этого Иван Богдан попросил анестезиолога и медсестру покинуть палату.

Работники госпиталя сразу обратились к и.о. начальника госпиталя Василию Зайцеву. Когда Зайцев вместе с анестезиологом и медсестрой зашли в палату, Иван Богдан уже сделал надрез на теле бойца, однако операцию начать не успел. Богдана срочно отстранили от пациента, а операцию отложили на 29 декабря.

Ивану Богдану предложили сдать анализ крови на содержание алкоголя, однако он отказался. Поэтому трое присутствующих медиков составили на месте акт, в котором показали состояние алкогольного опьянения у врача.

И.о. начальника госпиталя Василий Зайцев сначала назвал информацию о ситуации с врачом Иваном Богданом провокацией, а потом заявил, что будет комментировать его в субботу, 29 декабря.

Добавим, что главный хирург военного госпиталя Иван Богдан является заслуженным врачом Украины и председателем Ассоциации нейрохирургов Львовской области.

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