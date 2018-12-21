В Киеве второй год подряд снизился уровень преступности

В Киеве второй год подряд снижается уровень преступности.

Об этом во время отчета в Киевском городском совете рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"В пересчете на 10 тысяч уровень преступности составляет 203 преступления. В прошлом году было 224 преступления. Принятыми профилактическими мерами нам удалось снизить на 7% количество преступлений, совершенных в публичных местах, - 17,5 тысяч было в прошлом году и чуть больше 16 тысяч в этом году, преступлений в условиях улицы - больше чем на 10%, - было 8,8 тысячи преступлений, в этом году - 7,9 тысячи", - заявил он.

С начала года произошло 93 убийства, 28 тыс. краж, 2,5 тыс. грабежей, 1,5 тыс. разбойных нападений, около тысячи угонов.

60% от всех преступлений составляют имущественные преступления.

75 преступлений были совершены с использованием огнестрельного оружия, в том числе десять убийств, четыре самоубийства, три телесных повреждения, 28 разбойных нападений и 30 случаев хулиганства. "В целом с начала года полиция Киева изъяла из незаконного оборота 336 пистолетов, 40 револьверов, почти 40 винтовок, 38 автоматов, 15 ручных пулеметов, почти 35 тысяч патронов и 25 килограммов взрывчатки", - заявил Крищенко.

Также были арестованы 62 подозреваемых в продаже наркотиков, изъято 800 кг наркотических веществ.