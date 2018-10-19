Полиция задержала мужчину, взорвавшего фонтан во Львовской области
Пьяный местный житель бросил в фонтан гранату РГД-5.
Сотрудники полиции 18 октября вечером задержали 41-летнего мужчину по подозрению в подрыве фонтана в центре города Бибрка (Львовская область). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
Инцидент произошел около шести часов вечера на площади Национального возрождения. По предварительной версии, мужчина бросил в фонтан гранату РГД-5. К счастью, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.
В отношении задержанного открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи один из студентов совершил взрыв, а затем расстрелял более десяти человек - учащихся и преподавателей.
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