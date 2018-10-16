Украинская актриса на китайском кинофестивале получила награду за лучшую женскую роль

Дарья Плахтий стала обладательницей приза Silk Road IFF.

Украинская актриса на китайском кинофестивале получила награду за лучшую женскую роль
Фото: #facebook#.com/stepanska.m

Украинская актриса Дарья Плахтий получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Стремглав" на китайском кинофестивале "Шелковый путь" (Silk Road IFF). Об этом на своей странице в Facebook сообщила режиссер картины Марина Степанская.

Приз представляет из себя позолоченную статуэтку, которая изображает женщину, играющую на музыкальном инструменте.

"Silk Road IFF был основан пять лет назад в Китае для объединения кинематографий двух рынков, которые на самом деле мало пересекаются – европейского и китайского. В этом году в конкурсе было 19 картин, из Европы и Азии, для "Стремглав" это хороший старт на китайском рынке. Мисс Плахтий, эта тяжеленная позолоченная штуковина ждет тебя, надеюсь, гора этих наград не придавит твой талант", - написала Степанская.

Напомним, ранее за роль в "Стремглав" Дарья Плахтий получила "Золотую Дзигу" и приз Марокканского кинофестиваля. Этот фильм рассказывает о девушке Кате, которая бросила обучение в Академии искусств, и парне Антоне, который прошлом профессионально занимался музыкой. Страсть к алкоголю разрушила его карьеру, и теперь он пытается начать жизнь с чистого листа.


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