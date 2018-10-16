Украинская актриса на китайском кинофестивале получила награду за лучшую женскую роль

Дарья Плахтий стала обладательницей приза Silk Road IFF.

Украинская актриса Дарья Плахтий получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Стремглав" на китайском кинофестивале "Шелковый путь" (Silk Road IFF). Об этом на своей странице в Facebook сообщила режиссер картины Марина Степанская.

Приз представляет из себя позолоченную статуэтку, которая изображает женщину, играющую на музыкальном инструменте.

"Silk Road IFF был основан пять лет назад в Китае для объединения кинематографий двух рынков, которые на самом деле мало пересекаются – европейского и китайского. В этом году в конкурсе было 19 картин, из Европы и Азии, для "Стремглав" это хороший старт на китайском рынке. Мисс Плахтий, эта тяжеленная позолоченная штуковина ждет тебя, надеюсь, гора этих наград не придавит твой талант", - написала Степанская.

Напомним, ранее за роль в "Стремглав" Дарья Плахтий получила "Золотую Дзигу" и приз Марокканского кинофестиваля. Этот фильм рассказывает о девушке Кате, которая бросила обучение в Академии искусств, и парне Антоне, который прошлом профессионально занимался музыкой. Страсть к алкоголю разрушила его карьеру, и теперь он пытается начать жизнь с чистого листа.