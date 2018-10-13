229 боеприпасов времен Второй мировой нашли во дворе частного дома в Харьковской области

Их обезвредили путем подрыва.

Во дворе частного дома в селе Волохов Яр Чугуевского района Харьковской области обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"Всего пиротехниками было обнаружено 229 боеприпасов, среди которых: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Всех их обезвредили на специальной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Напомним, летом этого года в Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны, которую хранил в сарае.