229 боеприпасов времен Второй мировой нашли во дворе частного дома в Харьковской области
Их обезвредили путем подрыва.
Во дворе частного дома в селе Волохов Яр Чугуевского района Харьковской области обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
"Всего пиротехниками было обнаружено 229 боеприпасов, среди которых: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Всех их обезвредили на специальной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.
Напомним, летом этого года в Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны, которую хранил в сарае.
Ранее в Быковнянском лесу в Киеве нашли 114 артснарядов времен Второй мировой.
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13.10.2018 06:43