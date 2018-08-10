София и Александр в этом году стали самыми популярными именами новорожденных

В прошлом году самыми популярными были Анастасия и Артем.

София и Александр в этом году стали самыми популярными именами новорожденных
Фото: Depositphotos/mishatc

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в первом полугодии 2018 года, стали София, Анастасия, Анна, Артем, Александр и Максим.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Заместитель министра по государственной регистрации Елена Сукманова напомнила, что управления госрегистрации актов гражданского состояния Минюста каждые полгода готовят соответствующую статистику.

Так, в первом полугодии этого года девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) София, Анастасия, Анна, Виктория, Мария, Вероника, Злата, Полина, Ева, Милана и Соломия. Мальчики - Александр, Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Матвей, Владислав, Назар, Давид, Илья, Андрей, Тимофей.

В рейтинге самых популярных имен в столице - София, Мария, Злата, Милана, Артем, Максим, Дмитрий и Александр.

Замминистра отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают своим детям и необычные. Среди таких женских - Игорина, Златаслава, Вивиана, Версавия, Дейлин, Медея, Каталея, Она, Милаша, Апполинария, Капитолина, Хумора, Патриция, Забава, Принцесса, Стасиния, Весна, Шамам, Италия, Андромеда, Ясноведа. Среди мужских - Златозар, Натаниэль, Юнатан, Яровит, Бертран, Винцеслав, Элиот-Леопольд, Бомонд, Миролюбец, Ольгерд, Пересвет, Мэтью, Рожден, Гамлет, Ратибор.

Среди необычных имен в Киеве - Златояра, Кассандра, Ляля, Мелоди, Лукерья, Грета, Кармен, Азарий, Марсель, Сварг, Киприан, Закария, Самуил, Соломон, Радомир, Киприан, Оскар, Фараон, Михва.

Елена Сукманова также напомнила, что по всей Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме. На сегодняшний день такой услугой можно воспользоваться в 472 медицинских учреждениях.

По ее словам, с начала этого проекта в январе 2016 года в родильных домах уже выдано около 334 тысяч свидетельств о рождении ребенка.

Напомним, самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия и Артем.


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