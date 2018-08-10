В Винницкой области полицейский застрелил психически больного мужчину с ножом

Правоохранителей вызвал семейный врач.

В Винницкой области полицейский застрелил психически больного мужчину с ножом
Фото: news.vdv-s.ru

В Винницкой области полицейский застрелил психически нездорового мужчину, напавшего на него с ножом.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент произошел вечером 9 августа в Ильинецком районе, после того, как правоохранителей вызвал семейный врач.

"Поступило сообщение от семейного врача о том, что он нуждается во вмешательстве полицейских во время предоставления медицинской помощи мужчине, имеющему проблемы с психическим здоровьем. По словам медика, тот вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам. Когда на место вызова прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, врачи и местные жители сообщили, что мужчина с ножом в руках побежал в неизвестном направлении, при этом он угрожал кого-то убить", - говорится в сообщении.

Полицейские разыскали мужчину возле местного пруда.

"Он вел себя неадекватно, чтобы его успокоить и изъять оружие, начали с ним переговоры. На требования полиции и предупреждения о применении оружия он не отреагировал, и бросился с ножом на одного из сотрудников. Полицейскому пришлось применить оружие. В итоге правонарушитель получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.По словам местных жителей, у мужчины ранее неоднократно проявлялись приступы агрессии, во время которых он угрожал местным жителям расправой.

Сведения внесены в единый реестр по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в июле в Киеве полицейские со стрельбой задержали вооруженного ножом мужчину, который пытался взять в заложники прохожую.


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