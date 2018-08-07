?Суд обязал найти врача-нарколога, которая осматривала участницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву

Адвокат намерен также заявить ходатайство о проведении дополнительной экспертизы.

Киевский райсуд Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП в центре Харькова 18 октября 2017 года удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого Геннадия Дронова об установлении местонахождения специалиста наркоцентра Елены Федирко, которая брала анализы у другой обвиняемой Елены Зайцевой.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я мотивировал свое ходатайство тем, что свидетель (Е.Федирко, - ред.) был заявлен и его нужно допросить, чтобы понять, почему Министерство здравоохранения, оценив данные, которые есть в деле, смогло сделать вывод о том, что Зайцева на момент ДТП находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ, а врач с более чем 10-летним стажем этого сделать не смогла и не отобрала необходимое количество биологического материала для анализов", - рассказал адвокат Сергей Перепелица.

Он не исключил, что впоследствии может отказаться от допроса Федирко.

"В принципе, у них месяц, чтобы найти ее. Этого вполне достаточно. Но, если она будет скрываться, уклоняться, возможно, мы откажемся от ее допроса, чтобы не затягивать процесс. По моему мнению, ответ на вопрос, находилась ли Зайцева на момент ДТП в состоянии наркотического опьянения, уже есть в материалах дела", - сказал Перепелица.

Он также сообщил, что намерен заявить ходатайство о проведении дополнительной экспертизы.

В ходе заседания суд также допросил двух экспертов. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Напомним, об увольнении Федирко с места работы стало известно после того, как она не явилась на заседание суда 18 июня. Так как именно Федирко первой осматривала Зайцеву после ДТП и установила наличие в ее крови следов опиатов. Ее показания и медицинские выводы во многом имели решающее значение для расследования дела и для общественного резонанса.

Повторная экспертиза, проведенная через несколько месяцев после аварии, не нашла в крови Зайцевой следов опиатов - как выяснилось, биологических образцов, взятых в октябре, оказалось недостаточно для полноценной проверки.