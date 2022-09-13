Перевзулася для туру. Ані Лорак піариться у Європі як "найтитулованіша українська співачка"

Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну в Україні та веселитися на вечірках у Москві, не посоромилася назвати українкою. Вона анонсувала тур по Німеччині та Чехії та представилася "найтитулованішою українською співачкою".

Анонс туру можна побачити на сайті Kontramarka. З 21 жовтня по 3 листопада у артистки-зрадниці заплановані виступи у восьми містах двох країн. В рамках туру вона виконає свої старі хіти та композиції з нового альбому, інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com

"Ані Лорак – найтитулованіша українська співачка. Власниця п'ятьох "золотих" і двох "платинових" альбомів, народна артистка України та учасниця пісенного конкурсу "Євробачення 2008", де посіла друге місце", – говориться в афіші.

Використання зрадницею українського паспорту та звань задля просування власних інтересів обурило українців. "Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона "найтитулованіша українська співачка". Українці у Чехії та Німеччині, закликаю вас організувати акції протесту перед її концертами. А відповідне міністерство в Україні закликаю позбавити всіх звань і титулів", - прокоментував ситуацію в Twitter український блогер Віталій Гордієнко.

Фото: Twitter.com

"Позбавити українського громадянства і паспорту як колаборантку. Вона, до речі, коханка Усманова, тому теоретично має навіть підпадати під санкції", "В неї є Наш паспорт і громадянство? То ганьба якась", "Коли вже позабирають звання народних у всякої наволочі?", "Як це недолуге відправити в рашку?", "Взагалі всіх артистів, що перейшли на бік кацапії, треба позбавити будь яких нагород від України", "Дуже символічний концерт у Нюрнбергу у цієї хвойди. Українці в Німеччині, влаштуйте їй запальне шоу!", "Маємо офіційно відправити Лорак за російським кораблем, де їй і місце. Також позбавити москальську шльондру будь-яких "звань" в Україні", "І бажано позбавити ще і громадянства! Продажній хвойді не місце в цивілізованому світі", - висловилися користувачі мережі у коментарях.

Фото: instagram.com/__ani_lorak

Нагадаємо, Ані Лорак після 2014 року живе і працює у країні-агресорці. У березні цього року артистка заявила, що "в Україні триває вбивча та руйнівна війна", і закликала її зупинити. При цьому вона не стала називати речі своїми іменами і не визнала Росію державою-терористом.