Госкино обнародовало трейлер фильма "Когда падают деревья"

Фильм выйдет в прокат 13 сентября.

Трейлер фильма "Когда падают деревья", созданного международной командой при поддержке Госкино Украины, обнародовали в Интернете.

Современная драма взросления When The Trees Fall создана международной командой при поддержке Госкино Украины.

"В украинской провинции разворачивается история 5-летней мятежной Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и любимого - молодого бандита Шрама. Лариса закончила школу и перед ней остро встает вопрос дальнейшего будущего. Она хочет творить свою судьбу собственными руками, но за любовь к бандиту ее осуждает весь поселок. Бабушка и мать думают только о том, что люди скажут, потому поддержки от них девушка не получает. Лариса понимает, что не хочет жить так, как они, и повторить их судьбу. Влюбленные планируют сбежать вместе подальше от разрухи, общественно го осуждения, родственников и преступников. Но готовы ли они будут заплатить полную цену свободы?" - описывает сюжет Госкино.

В главных ролях - 4-летняя Соня Халаимова (Витка). В ролях Ларисы и "Шрама" молодые актеры, студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Максим Самчик и Настя Пустовит. Также роли в драме исполняют: Евгений Григорьев, Аэлита-Виктория Аверман, Петр Пастухов, Мария Трепикова, Мария Свижинская, Алла Самойленко, Вадим Ковальов, Иван Блиндер, Александр Балабан, Владимир Джура.

Напомним, на церемонии 10 сессии ScripTeast Award, которая проводится во время Каннского кинофестиваля, главный приз вручили украинскому режиссеру и сценаристу Марысе Никитюк за сценарий "Когда падают деревья".