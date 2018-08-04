Полиция возбудила уголовное дело за избиение группой подростков сверстницы
Нападавшим по 13-14 лет.
Полиция начала расследование по факту жестокого избиения сверстниками девочки-подростка в Одессе недалеко от школы №69 в Малиновском районе. Об этом сообщили в Нацполиции области.
Инцидент произошел еще 27 июля, однако видео с избиением опубликовали в Facebook только вчера.
На нем группа подростков-девушек, одетых в спортивную одежду, бьют ровесницу. Присутствовавшие при этом ребята подстрекают к еще большему насилию. Полицейские установили всех фигурантов происшествия: это знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились вместе в одной из школ Малиновского района.
Причиной конфликта стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с ней отношения, начал ухаживать за потерпевшей, выяснили правоохранители.
В полиции отметили, что родители всех правонарушительниц уже привлекли к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").
Тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что девочке-подростку, которую избили сверстники в Одессе, оказывается психологическая помощь.
"Держу ситуацию на контроле, и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях", - написала она в Facebook.
Напомним, в Чернигове девочки-подростки жестоко избили двух школьниц.
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