Полиция возбудила уголовное дело за избиение группой подростков сверстницы

Нападавшим по 13-14 лет.

Полиция начала расследование по факту жестокого избиения сверстниками девочки-подростка в Одессе недалеко от школы №69 в Малиновском районе. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел еще 27 июля, однако видео с избиением опубликовали в Facebook только вчера.

На нем группа подростков-девушек, одетых в спортивную одежду, бьют ровесницу. Присутствовавшие при этом ребята подстрекают к еще большему насилию. Полицейские установили всех фигурантов происшествия: это знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились вместе в одной из школ Малиновского района.

Причиной конфликта стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с ней отношения, начал ухаживать за потерпевшей, выяснили правоохранители.

В полиции отметили, что родители всех правонарушительниц уже привлекли к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").

Тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что девочке-подростку, которую избили сверстники в Одессе, оказывается психологическая помощь.

"Держу ситуацию на контроле, и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях", - написала она в Facebook.

Напомним, в Чернигове девочки-подростки жестоко избили двух школьниц.