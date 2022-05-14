Кинг снова поддержал Украину: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а столкнулся с росомахой

Известный американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг снова поддержал Украину.

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!” – написал автор в Твиттере.

Putin assumed the was dealing with a lapdog.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini! — Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022

Напомним, в марте Кинг заявил, что не будет возобновлять контракты на издание своих книг в РоSSии.