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2022-05-14
Кинг снова поддержал Украину: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а столкнулся с росомахой
"Слава Украине!"
Фото: fakty.ictv.ua
Известный американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг снова поддержал Украину.
"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!” – написал автор в Твиттере.
Putin assumed the was dealing with a lapdog.— Stephen King (@StephenKing)
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!
May 14, 2022
Напомним, в марте Кинг заявил, что не будет возобновлять контракты на издание своих книг в РоSSии.