Кинг снова поддержал Украину: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а столкнулся с росомахой

"Слава Украине!"

Кинг снова поддержал Украину: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а столкнулся с росомахой
Фото: fakty.ictv.ua

Известный американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг снова поддержал Украину.

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!” – написал автор в Твиттере.

Putin assumed the was dealing with a lapdog.
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!

— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022

Напомним, в марте Кинг заявил, что не будет возобновлять контракты на издание своих книг в РоSSии.

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