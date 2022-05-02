Из-за войны делом никто не занимается: Злату Огневич опять донимает преследователь

Украинскую певицу Злату Огневич уже несколько лет подряд преследует мужчина по имени Вадим Лебедь. Он угрожает ей и ее семье, из-за чего артистка вынуждена была написать заявление в полицию, после чего нарушителя задержали. Вскоре его отпустили, потому что судья не стала рассматривать дело.

Сейчас этим вопросом никто не занимается из-за войны в Украине. Однако Огневич пожаловалась на то, что даже военное время в стране не мешает преследователю и дальше надоедать ей. В Instagram-stories исполнительница рассказала, что встретила мужчину, когда выезжала с парковки, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Сегодня он появился в жилом комплексе, где я живу. Я выезжала с парковки. Я не буду вам показывать это видео, потому что у меня просто нет сил. Потому что сейчас война, этим делом никто не может заняться. Я просто покажу один из скринов переписки, где он меня оскорбляет. Он не дает мне покоя, постоянно пишет", - сказала Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, певица заявила, что Вадим Лебедь работает в службе такси "Bolt". Она обратилась к основателям этой компании и попросила его уволить, ведь, по словам знаменитости, этот мужчина психически болен.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"У меня просьба к службе такси "Bolt": у вас работает Вадим Лебедь. Пожалуйста, увольте его! А всем, кто пользуется этой службой такси, хочу сказать: будьте осторожны, потому что он психически больной человек. Я просто вас предупредила. Я очень надеюсь, что это сообщение увидят люди, которые управляют службой такси "Bolt".Я верю в вашу человечность и надеюсь на помощь мне, как женщине, которая просто не имеет защиты и не имеет выхода из этой ситуации. В будущем я точно доведу это дело до конца", - также добавила Злата.

Напомним, Вадим Лебедь родом из Черкасской области, 1981 года. Мужчина систематически угрожал убийством исполнительнице, преследовал и отправлял сообщения в разные социальные сети. 25 января полиция при поддержке КОРД задержала преследователя по месту жительства, но уже через сутки его отпустили.