В Днепре двое пьяных мужчин решили "устроить салют" из карабина и ранили девушку

Пострадавшая находилась в 500 м от места стрельбы.

В Днепре двое пьяных мужчин решили в честь дня рождения "устроить салют" из зарегистрированного карабина и ранили девушку, которая находилась неподалеку от места стрельбы.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"42-летний мужчина и его гость решили «устроить салют» из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному телефону возле магазина, в 500 м от места стрельбы", - говорится в сообщении.

Учитывая риски, полиция окружила квартал в радиусе возможного нахождения стрелков. Когда правоохранители выяснили, где находятся злоумышленники, для их задержания привлекли спецназовцев КОРДа.

В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров полицейские задержали обоих мужчин. Карабин и 16 стреляных гильз изъяты. Сейчас они направлены на баллистическую экспертизу.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Тбилиси мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна и случайно убил соседа напротив.