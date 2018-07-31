Во львовской больнице скончался военный, пострадавший в ДТП 13 июля

В "Мазде" находились четверо военных, двое погибли на месте.

Во львовской больнице скончался военный, пострадавший в ДТП 13 июля
Фото: zaxid.net

Во львовском военном госпитале во вторник, 31 июля, скончался участник антитеррористической операции, житель Каменца-Подольского Владимир Откидыч, который попал 13 июля в аварию во Львовской области. Об этом сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич на своей странице в Фейсбуке.

Майор Владимир Откидыч был участником обороны Донецкого аэропорта. Авария, в которой боец получил тяжелые травмы, произошла на дороге Львов-Самбор возле с. Лапаевка 13 июля.

"После длительного пребывания в госпитале после ДТП, к сожалению, умер военнослужащий нашего города, защитник Донецкого аэропорта Владимир Откидыч", - сообщил Симашкевич.

Напомним, 13 июля во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. На дороге между селами Лапаевка и Оброшино столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Мазда".

Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. Еще трое человек в результате аварии получили травмы. Откидыч был среди пострадавших. Обстоятельства аварии расследует военная прокуратура.


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