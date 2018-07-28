Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировок

В нее входит около 30 человек.

Сотрудники полиции задержали в Житомирской области двух мужчин - киллера и лидера одной из крупнейших организованных преступных групп, которые действуют в Украине. Об этом информирует Нацполиция.

"Двое жителей Днепропетровской области обоснованно подозреваются в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке, которая состоит из около 30 человек. Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории Украины", - сообщили в полиции.

Один из задержанных - 32-летний житель Никополя. Он выполнял роль киллера в группировке. По данным полиции, причастен к обстрелу автомобиля 22 июля в Житомирской области, в результате которого ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка.

После этого преступления киллера задержали в развлекательном комплексе на территории Житомирского района.

Во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъяты две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида. Также изъята "черная бухгалтерия" по операциям с наркотическими средствами.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога в размере 140 тыс гривен, поэтому 27 июля, после внесения указанной суммы, он был освобожден из-под стражи.

Однако вскоре полицейские задержали его снова - по подозрению в совершении покушения на убийство.

Сегодня, 28 июля, в одном из судов Житомирской области будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Другим задержанным является 44-летний организатор ОПГ, которого задержали в субботу, 28 июля. По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина ехал в Житомир, чтобы поддержать задержанного пособника.

Однако по дороге не справился с управлением автомобилем и попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге " Киев - Чоп". При осмотре места происшествия в автомобиле был изъят пистолет с глушителем, большая сумма денег, а также наркотические средства.

В отношении задержанного лидера ОПГ в субботу суд Житомирской области будет избирать меру пресечения.

В полиции отметили, что члены преступной организации имели коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности в судах.

Сейчас правоохранители проверяют информацию об их причастности к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных в Украине.