В Киеве начался крестный ход УПЦ КП
Люди несколько часов ждали под палящим солнцем.
В Киеве начался крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси.
Большое количество верующих собралось на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко перед началом шествие. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Верующих сперва не пропускали через забор люди с рациями без опознавательных знаков. Объяснили, что сначала идут патриарх Филарет, Президент Петр Порошенко и священники, а других пустят позже.
Люди страдают от жары, среди желающих принять участие в шествии много детей, женщин и пожилых людей. Начались ссоры.
Полиция на происходящее не реагировала.
Людей пропустили в 12:30, начало шествия было заявлено на час раньше. Вдоль улицы Владимирской, по которой движется колонна верующих, установлено ограждение.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.07.2018 13:10