В Киеве начался крестный ход УПЦ КП

Люди несколько часов ждали под палящим солнцем.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Киева Александр Терещук, уволенный по просьбе Хатии Деканоидзе в 2015 году Седой мужчина в очках - бывший начальник милицииАлександр Терещук, уволенный по просьбе Хатии Деканоидзе в 2015 году Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В Киеве начался крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси.

Большое количество верующих собралось на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко перед началом шествие. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Верующих сперва не пропускали через забор люди с рациями без опознавательных знаков. Объяснили, что сначала идут патриарх Филарет, Президент Петр Порошенко и священники, а других пустят позже.

Люди страдают от жары, среди желающих принять участие в шествии много детей, женщин и пожилых людей. Начались ссоры.

Полиция на происходящее не реагировала.

Людей пропустили в 12:30, начало шествия было заявлено на час раньше. Вдоль улицы Владимирской, по которой движется колонна верующих, установлено ограждение.