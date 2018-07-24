Исландско-украинский фильм "Женщина на войне" номинирован на приз Европарламента

Вместе с ним на премию претендуют "Стикс" Вольфганга Фишера и "Обратная сторона всего" Милы Турайлич.

Исландско-украинский фильм "Женщина на войне" номинирован на приз Европарламента
Кадр из фильма "Женщина на войне"

Ежегодная кинопремия LUX Prize, которая вручается Европарламентом, объявила список номинантов.

Как сообщается на сайте премии, в этом году на нее претендуют три европейские картины: исландско-французско-украинский фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона, "Стикс" Вольфганга Фишера и документальный фильм "Обратная сторона всего" Милы Турайлич.

"Три фильма - в центре которых по стечению обстоятельств находятся женские персонажи - и темы, которые они поднимают, призывают к действию в наши сложные времена. "Стикс" - это Одиссея женщины-одиночки в синеве океана, сталкивающейся с вызовом по спасению беженцев. "Обратная сторона всего" - второй документальный фильм, попавший в финальный список номинантов - нежный портрет женщины, чья история является историей ее страны и Европы в целом. "Женщина на войне" - энергичная, экологическая и феминистическая сага, призыв к гражданскому сопротивлению и борьбе за сохранение природы от промышленной жадности и гегемонии", - говорится на сайте премии.

Отметим, что все три фильма были показаны на украинских кинофестивалях. "Женщина на войне", чья мировая премьера состоялась в рамках каннской "Недели критики", открыла Одесский кинофестиваль; "Стикс" участвовал в основном конкурсе ОМКФ, а "Обратную сторону всего" показывали в рамках внеконкурсной программе на кинофестивале Docudays UA.

За лучший фильм из этой тройки будут голосовать члены Европарламента. Вручение приза состоится 14 ноября, а до этого всех номинантов покажут в 50 европейских странах и на 28 кинофестивалях.


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