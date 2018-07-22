Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото

Комик Владимир Зеленский опубликовал последний выпуск своего нового шоу ZE KUBIKI. Его сравнили с боксером Александром Усиком.

Поводом для сравнения Зеленского с Усиком стал кадр из последнего выпуска, который выложил комик в своем Instagram, пишет Газета.юа

«Стоять! Вы куда, мужчина) Р.S. смотрели последний выпуск #zekubiki Как вам? пишите комментарии», — написал под фото Зеленский.

Фанатам шоу понравилось.

«Сильный», «Мне очень понравилось», «Все супер, продолжай в таком же духе», «Блог стал каким-то живым и интересным», «Мощно) сильно) ну вы прям очень крутой)», «Это СПАРТА!!!», «Та ты что. Зверь!», «Слышь, пацанчик! Ну-ка быстро снял запрет с сериала «Сваты», «Как с 300-а еврейцев!! Это Хайфааааааа!)))», «Вандам )))», «Почти Усик)», «Смотрели, очень круто! P. S. Зелинский МуайТай)», «Зеленский, бой за кубок Мухаммеда Али)», — пишут пользователи сети.