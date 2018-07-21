Девушка перерезала себе вены в крупном киевском ТЦ из-за мужа
Женщина порезала себе вены, предположительно, в попытке шантажировать охрану гипермаркета «Ашан» в торговом центре Ocean Plaza в Киеве.
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Предварительно установлено, что мужчина, предположительно, муж или парень фигурантки происшествия, попался на краже рюкзака за 500 грн. Женщина якобы устроила истерику и требовала «выпустить ее мужа», пока его держали в комнате охраны. Сообщается, что она вернулась в гипермаркет, схватила нож, забежала в комнату охраны и порезала себе вены.
На место прибыли сотрудники полиции и «карета» скорой помощи. Девушку госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает.
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