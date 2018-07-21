Девушка перерезала себе вены в крупном киевском ТЦ из-за мужа

Женщина порезала себе вены, предположительно, в попытке шантажировать охрану гипермаркета «Ашан» в торговом центре Ocean Plaza в Киеве.

Об этом сообщает Информатор.

Предварительно установлено, что мужчина, предположительно, муж или парень фигурантки происшествия, попался на краже рюкзака за 500 грн. Женщина якобы устроила истерику и требовала «выпустить ее мужа», пока его держали в комнате охраны. Сообщается, что она вернулась в гипермаркет, схватила нож, забежала в комнату охраны и порезала себе вены.

На место прибыли сотрудники полиции и «карета» скорой помощи. Девушку госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцевВ Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцев
В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
В больнице умерла вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГАВ больнице умерла вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГА
Четвертый случай дифтерии: ребенок попал в реанимацию в НежинеЧетвертый случай дифтерии: ребенок попал в реанимацию в Нежине
В Турции умер украинский турист, избитый россиянином до коматозного состоянияВ Турции умер украинский турист, избитый россиянином до коматозного состояния
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за замечания мужчина поджег дверь соседа и разбил окнаИз-за замечания мужчина поджег дверь соседа и разбил окна
В Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфийВ Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий
Взрыв с двумя пострадавшими в Тернополе произошел из-за попытки самоубийства (обновлено)Взрыв с двумя пострадавшими в Тернополе произошел из-за попытки самоубийства (обновлено)
23 человека получили травмы из-за извержения вулкана на Гавайях23 человека получили травмы из-за извержения вулкана на Гавайях
В Николаеве произошли столкновения из-за вероятного убийства 135 собакВ Николаеве произошли столкновения из-за вероятного убийства 135 собак
Пьяный постоялец устроил попытку самосожжения в киевском хостеле (обновлено)Пьяный постоялец устроил попытку самосожжения в киевском хостеле (обновлено)
При пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человекПри пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человек
Мужчина зарезал знакомого из-за ноутбукаМужчина зарезал знакомого из-за ноутбука
В Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятииВ Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятии
Из-за шутки 9-летнего мальчика полиция Днепра проверяла две школыИз-за шутки 9-летнего мальчика полиция Днепра проверяла две школы
Последние новости
Подгружаем последние новости