Девушка перерезала себе вены в крупном киевском ТЦ из-за мужа

Женщина порезала себе вены, предположительно, в попытке шантажировать охрану гипермаркета «Ашан» в торговом центре Ocean Plaza в Киеве .

Об этом сообщает Информатор .

Предварительно установлено, что мужчина, предположительно, муж или парень фигурантки происшествия, попался на краже рюкзака за 500 грн. Женщина якобы устроила истерику и требовала «выпустить ее мужа», пока его держали в комнате охраны. Сообщается, что она вернулась в гипермаркет, схватила нож, забежала в комнату охраны и порезала себе вены.

На место прибыли сотрудники полиции и «карета» скорой помощи. Девушку госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает.