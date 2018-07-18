В Запорожской области полиция освободила похищенного заложника

У одного из похитителей обнаружили поддельное удостоверение Администрации Президента.

Уголовный розыск Запорожской области совместно с бойцами КОРД и патрульными освободили похищенного жителя Днепра и задержали похитителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Спасательная операция развернулась в понедельник, 16 июля. В полицию Запорожья поступила информация, что двое мужчин похитили жителя города Днепр 1997 года рождения. Через некоторое время потерпевшему удалось связаться со знакомым, которому он рассказал, что его незаконно удерживают и ему грозит опасность, а также чтобы товарищ сообщил о его местонахождении правоохранителям.

Фото: npu.gov.ua

В этот же день на стационарном посту "Лавра" в городе Запорожье, на автодороге "Запорожье-Днепр-Борисполь", сотрудники Управления уголовного розыска полиции в Запорожской области, бойцы корда и патрульные остановили автомобиль подозреваемых, в салоне которого находился потерпевший.

Работники полиции установили личности подозреваемых в похищении, ии оказались двое жителей города Днепр, 1988 и 1981 года рождения. Один из них пытался воспользоваться поддельным удостоверением работника Администрации Президента Украины.

В ходе осмотра полицейские изъяли 2 пистолета, 35 патронов, нож, 3 мобильныех телефона и сам автомобиль, на котором передвигались подозреваемые.

Огнестрельное и холодное оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале месяца полиция задержала жителя Ивано-Франковска, вымогавшего 350 тыс. долларов за освобождение 20 детей, которых он якобы держал в заложниках.