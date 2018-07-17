Три человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом Роге
Две квартиры полностью уничтожены, пять - частично.
В понедельник вечером в Кривом Роге прогремел взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, в результате чего три человека получили травмы, в том числе - один ребенок.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели эвакуировали 40 человек с 8-го и 9-го этажей здания.
Отмечается, что взрывом были полностью уничтожены две квартиры, повреждены пять квартир, а также межкомнатные перегородки, также наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна.
Четыре человека, в том числе один ребенок, были временно отселены в центр социального обслуживания. Жители остальных квартир вернулись в свои дома. По информации спасателей, в настоящее время угрозы обрушения нет.
Причину взрыва устанавливает полиция.
Напомним, на базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого пострадало два человека. Как выяснилось, 62-летний охранник соседнего пансионата после конфликта с отдыхающими бросил в их сторону гранату.
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