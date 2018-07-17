Три человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом Роге

Две квартиры полностью уничтожены, пять - частично.

?Три человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом Роге
Фото: dp.dsns.gov.ua

В понедельник вечером в Кривом Роге прогремел взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, в результате чего три человека получили травмы, в том числе - один ребенок.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели эвакуировали 40 человек с 8-го и 9-го этажей здания.

Отмечается, что взрывом были полностью уничтожены две квартиры, повреждены пять квартир, а также межкомнатные перегородки, также наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Четыре человека, в том числе один ребенок, были временно отселены в центр социального обслуживания. Жители остальных квартир вернулись в свои дома. По информации спасателей, в настоящее время угрозы обрушения нет.

Причину взрыва устанавливает полиция.

Напомним, на базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого пострадало два человека. Как выяснилось, 62-летний охранник соседнего пансионата после конфликта с отдыхающими бросил в их сторону гранату.


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