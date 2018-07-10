В Подольске умер младенец, которого оставили на подоконнике роддома
Полиция разыскивает роженицу.
Полицейские Одесской области разыскивают женщину, которая бросила новорожденную девочку на подоконнике родильного дома в Подольске.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"Врач городской больницы Подольска нашел ребенка на подоконнике в здании роддома. Девочка была завернута в пеленки и еле дышала. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти малыша не смогли", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса (оставление в опасности). За данное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
"Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия. Полицейские сразу начали разыскивать роженицу. К оперативно-розыскным мероприятиям была привлечена кинологическая служба пограничного отряда. В настоящее время мать ребенка найти не удалось. Полицейские обращаются к жителям г. Подольска, Подольского района и соседних районов за помощью: просим сообщать информацию о женщинах, которые имели явные признаки беременности, однако новорожденные дети у них отсутствуют. Это может пригодиться при поисках", - сообщил начальник местного отделения полиции Николай Песчанский.
Напомним, ранее полиция задержала в Хмельницком 27-летнюю женщину, которая пыталась продать своих детей - семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку - за 35 тыс. долларов.
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