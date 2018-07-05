Больше не держатся за руки: принц Гарри и Меган Маркл изменили поведение на публике

После свадьбы принц Гарри и его супруга Меган перестали на публике держаться за руки.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон объяснил журналистам почему так происходит, сообщает ТСН.

Не сложно догадаться, что после свадьбы Меган стала чувствовать себя более уверенной, все же статус у нее поменялся и с просто девушки она стала женой принца. В связи с этим и поведение супругов на публике стало более сдержанным, так как они хотят выглядеть более серьезными.

Однако, в неформальной обстановке, вероятнее всего, они по-прежнему держатся за руки. Интересно, что королевский этикет не запрещает парам держаться за руки на публике, но все члены королевской семьи пред почитают быть более сдержанными.

Если помните, старший брат Гарри – принц Уильям со своей супругой Кэтрин даже на помолвочных фотографиях запечатлен в куда более сдержанном виде, чем это было у Меган и Гарри. А за руку Кейт и Уильям теперь держат не друг друга, а своих детей.