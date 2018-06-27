В "Жулянах" задержали женщину, которая 13 лет скрывалась от суда за нападение на любовницу мужа

В 2005 году она изувечила знакомую, облив ее кислотой.

В киевском аэропорту имени Сикорского ("Жуляны") правоохранители задержали жительницу Краматорска, которая под видом иностранки 13 лет скрывалась от суда за нападение на любовницу своего мужа.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

В 2005 году женщина подстерегла предполагаемую любовницу мужа, и изувечила ее, облив кислотой, вызвав 76% ожогов тела. На суде она вину свою не признала, но собранных доказательств было достаточно для того, чтобы суд признал ее виновной по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение) и приговорил к пяти годам тюрьмы.

"Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу. Начав новую жизнь и надеясь на текучесть времени, женщина была уверена, что преступление так и останется безнаказанным", - отметили в полиции.

27 июня она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи (сегодня ей исполнилось 65 лет), но правоохранители уже имели не только сведения о ее местонахождении, но и о дате ее прибытия. Оперативники связались с киевскими коллегами и при их содействии задержали ее в аэропорту. Женщина будет доставлена в Донецкую область для отбывания наказания.

Напомним, в Тернопольской области 19-летняя девушка из-за ревности убила сверстницу вилами.