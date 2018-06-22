В Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцу
В течение мая-июня произошло шесть нападений на женщин, две потерпевшие погибли.
В Кривом Роге задержали серийного маньяка, который насиловал и убивал женщин.
Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции -начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, сообщается на сайте ведомства.
По его словам, в течение мая-июня этого года на территории Кривого Рога произошло шесть нападений на женщин. Две потерпевшие погибли, еще четыре подверглись физическому насилию. Нападавший также грабил своих жертв.
Установлено, что все пострадавшие женщины - в возрасте 18 до 38 лет, внешне похожие между собой. Все преступления были совершены аналогичным способом, также совпадало время совершения преступления - после 21:00.
По словам Аброськина, к розыску маньяка ежедневно привлекалось около 500 правоохранителей и граждан.
Начальника Департамента уголовного розыска Сергей Тихонов рассказал, что по показаниям выживших женщин специалисты составили фоторобот нападавшего, а психолог - его психологический портрет.
В ходе спецоперации задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Выяснено, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.
"18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня мужчина задержан, арестован, содержится в изоляторе временного содержания. Он дает показания, и практически во всех эпизодах убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодняшний день злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам", - подчеркнул Аброськин.
Действия мужчины квалифицированы по статьям 187 ("разбой") и 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, ранее Апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение для серийного убийцы женщин в Киеве.
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