Ивано-франковская полиция попросила журналистов предоставить фото и видео выступления группы "Хамерман знищує віруси"

Выступление музыкантов расследуется по статье "хулиганство".

Полиция Ивано-Франковской области обратилась к местному изданию "Курс" с просьбой предоставить видео и фото выступления группы "Хамерман знищує віруси" на фестивале Porto Franko 14 июня.

О просьбе полиции сообщил главный редактор издания "Курс" Сергей Борис.

Он обнародовал в Facebook фотокопию обращения правоохранителей.

"Прошу вас в кратчайшие сроки предоставить информацию, осуществлялась ли сотрудниками вверенного вам учреждения фото, видеофиксация выступления участников группы "Хамерман знищує віруси" во время международного фестиваля актуального искусства Porto Franko 2018", - говорится в документе.

Напомним, 15 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил освятить одну из локаций фестиваля Porto Franko после выступления группы "Хамерман знищує віруси". Представителей городских властей возмутило то, что музыканты вышли на сцену практически голые.

Выступление музыкантов на мероприятии расследуется по статье "хулиганство". Заявление в полицию написал глава всеукраинского объединения "Голос" Ростислав Гудзинский.