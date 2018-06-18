Прокуратура передала в суд еще один обвинительный акт против директора лагеря "Виктория" и его зама

Их подозревают в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" и его заместителя.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Их подозревают в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

"Установлено, что руководители внешкольного детского учреждения в январе-августе 2017 года, злоупотребляя служебным положением, завладели средствами из местного бюджета. По данным расследования, они вносили недостоверную информацию в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов шести сотрудников. Фактически же указанные «работники» к исполнению обязанностей не приступали, а лишь учитывались как работающие в официальных документах.", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов размер ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц, составил более 120 тыс. гривен.

Отмечается также, что средства снимались в одном банкомате на территории Киевского района Одессы.

Напомним, в марте прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт по делу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Его обвиняю в служебной халатности.

15 сентября прошлого года в детском лагере "Виктория" в Одессе произошел пожар. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.Тогда были задержаны директор "Виктории" Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу на поруки народных депутатов.

Позже полиция Одессы открыла третье уголовное производство - по ст. 366 (служебный подлог).