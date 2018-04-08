В Николаеве и области за сутки зафиксировали сразу 12 поджогов камыша и травы

Местные СМИ объясняют поджоги действиями браконьеров.

В Николаеве и области 7 апреля зафиксировали 12 пожаров на открытых территориях. Признаки свидетельствуют, что это были поджоги. Об этом говорится на сайте местного управления ГосЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Огонь охватил сухую траву, камыш и мусор в Центральном, Заводском, Ингульском, Корабельном районах. Также пожары случились в Витовском, Врадиевском, Новобугском, Березнеговатском, Вознесенском и Николаевском районах области.

"Следует заметить, что на некоторых участках сухостой и камыш были охвачены огнем почти одновременно в нескольких местах, что свидетельствует об умышленном сжигании сухой растительности. На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделений спасателей", - сообщили спасатели.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Вблизи села Михайловка в Новоодесском районе выгорел большой участок сухостоя, огонь затронул и территорию природного заповедника Еланецкая степь.

Издание "Новости-Н" объясняет поджоги возле Николаева действиями браконьеров. Камыш из года в год поджигают браконьеры, чтобы легко добывать пришедшую на мелководье на нерест рыбу, в первую очередь — щуку. Поджигатели специально выбирают ветреные дни, чтобы пламя быстро распространялось на большой площади. С учетом того, что килограмм щучьей икры сегодня на базаре стоит до 1 800 гривен, остановить браконьеров не в состоянии никто.