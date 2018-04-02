Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

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Отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы видим, какая затяжная зима в этом году – весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона», — отметил Кличко.

«Мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8°С», — добавил мэр.

Кличко объяснил, что ОСМД и дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются самостоятельно – при условии согласия всех жильцов дома.


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