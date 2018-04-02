Лозовая Харьковской области осталась без водоснабжения
Труба коллектора полностью сгнила.
Город Лозовая Харьковской области остался без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе.
Водоснабжение в городе отключили в 18.00 в субботу, 31 марта, говорится на сайте Лозовского горсовета.
"На участке от микрорайона до Домахи труба коллектора полностью сгнила, сейчас водяники ведут работы, но точного времени, когда в городе появится вода, нет", - сообщает местная ТРК "Сигма".
По словам секретаря горсовета Сергея Кобы, ситуацию можно считать техногенной катастрофой.
2 апреля депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы решить, где в экстренном порядке взять деньги на ремонт. Пока в микрорайоны города подвозят техническую воду, продолжаются переговоры по доставке питьевой воды.
В городе проживают около 50 тысяч человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
02.04.2018 11:50