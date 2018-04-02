Лозовая Харьковской области осталась без водоснабжения

Труба коллектора полностью сгнила.

Город Лозовая Харьковской области остался без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе.

Водоснабжение в городе отключили в 18.00 в субботу, 31 марта, говорится на сайте Лозовского горсовета.

"На участке от микрорайона до Домахи труба коллектора полностью сгнила, сейчас водяники ведут работы, но точного времени, когда в городе появится вода, нет", - сообщает местная ТРК "Сигма".

По словам секретаря горсовета Сергея Кобы, ситуацию можно считать техногенной катастрофой.

2 апреля депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы решить, где в экстренном порядке взять деньги на ремонт. Пока в микрорайоны города подвозят техническую воду, продолжаются переговоры по доставке питьевой воды.

В городе проживают около 50 тысяч человек.