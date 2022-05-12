Луганская область осталась без воды и электричества

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что вся Луганская область сейчас без воды и электричества.

"Более 21 тысячи абонентов Луганской области еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду", - отметил Гайдай в Telegram.

Отдельные линии электропередачи еще можно отремонтировать, однако не разрешают постоянные обстрелы оккупантов. Работают только электрогенераторы. Отсутствует централизованное водоснабжение.

По его словам, уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось.

Большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.