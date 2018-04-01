В помещении с игровыми автоматами в Житомирской области взорвалась граната
Это могла быть граната РГД-5.
В заведении с игровыми автоматами в райцентре Житомирской области (Малин) произошел взрыв. Об этом сообщает Национальная полиция области, передает УНН.
"Сегодня утром неизвестный принес в коридор заведения предмет, который взорвался в 4:30", - говорится в сообщении правоохранителей.
В это время в помещении находилось четыре человека, они не пострадали.
"По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5. По данному факту начато уголовное производство. Предыдущая правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.
Напомним, ранее в Киеве в результате взрыва автомобиля Range Rover пострадал мужчина.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.04.2018 11:39
01.04.2018 11:39