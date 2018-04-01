В помещении с игровыми автоматами в Житомирской области взорвалась граната

Это могла быть граната РГД-5.

В помещении с игровыми автоматами в Житомирской области взорвалась граната
Помещение, где произошел взрыв

В заведении с игровыми автоматами в райцентре Житомирской области (Малин) произошел взрыв. Об этом сообщает Национальная полиция области, передает УНН.

"Сегодня утром неизвестный принес в коридор заведения предмет, который взорвался в 4:30", - говорится в сообщении правоохранителей.

В это время в помещении находилось четыре человека, они не пострадали.

"По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5. По данному факту начато уголовное производство. Предыдущая правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Напомним, ранее в Киеве в результате взрыва автомобиля Range Rover пострадал мужчина.


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