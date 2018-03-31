Известная украинская певица родила сына
Украинская певица Джамала родила сына. Об этом она сообщила в Instagram.
«Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов. 27 марта 2018 года», – написала она.
9 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.
В пресс-службе артистки ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу «Голос країни 8» Джамала уже была беременна.
26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.
В 2016 году она победила на песенном конкурсе «Евровидение 2016», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».
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