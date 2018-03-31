Немец на велосипеде пытался пробраться через границу в Украину
Мужчина без загранпаспорта планировал доехать до Одессы.
Пограничники Мостиского отряда совместно с польскими коллегами задержали иностранца, который на велосипеде пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Им оказался 30-летний гражданин Германии. Об этом в субботу, 31 марта, информирует Госпогранслужба.
"Представители Пограничной стражи Республики Польша проинформировали пограничников отдела "Смильница" Мостиского отряда о непропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину за пределами пункта пропуска "Смильница", - говорится в сообщении.
После принятых мер сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области.
При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу.
Велосипедиста-нарушителя задержали.
Напомним, ранее роSSийский курсант-пограничник попросил статус беженца в Украине.
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Общество
31.03.2018 10:23