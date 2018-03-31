Немец на велосипеде пытался пробраться через границу в Украину

Мужчина без загранпаспорта планировал доехать до Одессы.

Гражданин Германии, который хотел на велосипеде нелегально попасть в Украину

Пограничники Мостиского отряда совместно с польскими коллегами задержали иностранца, который на велосипеде пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Им оказался 30-летний гражданин Германии. Об этом в субботу, 31 марта, информирует Госпогранслужба.

"Представители Пограничной стражи Республики Польша проинформировали пограничников отдела "Смильница" Мостиского отряда о непропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину за пределами пункта пропуска "Смильница", - говорится в сообщении.

После принятых мер сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области.

При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу.

Велосипедиста-нарушителя задержали.

Напомним, ранее роSSийский курсант-пограничник попросил статус беженца в Украине.